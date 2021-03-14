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أربيل: مشكلة إرتفاع أسعار البنزين سيتم حلها في القريب العاجل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-14T10:40:59+0000
أربيل: مشكلة إرتفاع أسعار البنزين سيتم حلها في القريب العاجل

شفق نيوز/ وصف محافظ أربيل اوميد خوشناو يوم الأحد ارتفاع أسعار مادة البنزين بالمؤقتة في الوقت ذاته أعلن ان هذه المشكلة سيتم حلها في وقت قريب جدا.

وقال خوشناو في تصريح للصحفيين اليوم، إن "محافظة اربيل وحكومة إقليم كوردستان تراقب وتتابع عن كثب ارتفاع أسعار البنزين".

وأردف بالقول إن "هذه المشكلة اجتاحت محافظة الإقليم كافة لأسباب عدة، ولكنها وقتية وخلال الفترة القريبة جدا سيتم حلها".

وعزا محافظ السليمانية هفال ابو بكر يوم الخميس ارتفاع أسعار مادة البنزين في إقليم كوردستان إلى عدة أسباب من بينها ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي.

وقال أبو بكر في مؤتمر صحفي عقده، "لو نقارن بين سعر البنزين، وجودته في السليمانية فإنه يتفوق على باقي المدن".

وأشار إلى أنه بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، والنفط إضافة إلى فرض وزارة الثروات الطبيعية رسوما في المعابر الحدودية على استيراد مادة البنزين أدى إلى ارتفاعها.

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