أربيل.. مشجعو "السامبا" يحتفلون بتأهل فريقهم المفضّل على اليابان (صور)

شفق نيوز- أربيل

احتشدت جماهير المنتخب البرازيلي في مدينة أربيل مركز إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، لتشجيع "راقصي السامبا" خلال رحلتهم في مونديال 2026.

وتحول شارع الإسكان وسط أربيل، إلى ساحة احتفال حاشدة، حيث توافد العشرات من عشاق المنتخب البرازيلي لمتابعة مباراة فريقهم أمام اليابان، والتي انتهت بفوز أبناء العم انشيلوتي في الأنفاس الأخيرة من المباراة.

وفي هذا السياق، قال المشجع آلان أحمد (28 عاماً) لوكالة شفق نيوز: "لم نكن نشك لحظة في قدرة البرازيل على حسم المباراة، الأجواء هنا في شارع الإسكان لا تختلف عن أجواء ملاعب البرازيل، والفرحة لا توصف".

من جانبه، أشار المشجع سرهد محمد إلى أن "هذه التجمعات هي متنفس للشباب في أربيل، فنحن نجتمع هنا لنشجع فريقنا المفضل ونقضي أوقاتاً ممتعة، وفوز اليوم زاد من حماسنا".

وتأهل منتخب البرازيل إلى دور الـ16، مساء اليوم الاثنين، بعد تحقيقه فوزاً قاتلاً على نظيره الياباني، بهدف في الدقيقة 90+5 عن طريق اللاعب غابرييل مارتينيلي، ليضمن لفريقه الفوز بنتيجة 2-1 ضمن مباريات دور الـ32 من مونديال 2026.