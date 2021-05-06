أربيل.. مسؤولان ودبلوماسي في بادرة لتشجيع قيادة "الدراجة الهوائية"

شفق نيوز/ بادر مسؤولان في إقليم كوردستان ودبلوماسي غربي، مساء الخميس، بقيادة الدراجة الهوائية إلى جانب مجموعة مشتركين آخرين بهدف تشجيع وإرساء ثقافة قيادتها لفوائدها المتعلقة بصحة الإنسان ولياقته البدنية وكذلك لحماية البيئة من مزيد من التلوث الذي تسببه عوادم السيارات.

وشارك في الفعالية سفين دزيي مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان إلى جانب القنصل العام الهولندي في الإقليم، وأوميد خوشناو محافظ اربيل.

وقاد هؤلاء إلى جانب آخرين الدراجات الهوائية على المسار المخصص لها في شارع 100 متري بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال سفين دزيي لوكالة شفق نيوز، إن هذه الخطوة جاءت من أجل تشجيع الناس على استخدام الدراجات بعد ان خصصت بلدية اربيل مكانا خاصا كمسار للدراجات على الشارع 100 متري.