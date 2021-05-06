سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل.. مسؤولان ودبلوماسي في بادرة لتشجيع قيادة "الدراجة الهوائية"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-06T19:44:17+0000
أربيل.. مسؤولان ودبلوماسي في بادرة لتشجيع قيادة "الدراجة الهوائية"

شفق نيوز/ بادر مسؤولان في إقليم كوردستان ودبلوماسي غربي، مساء الخميس، بقيادة الدراجة الهوائية إلى جانب مجموعة مشتركين آخرين بهدف تشجيع وإرساء ثقافة قيادتها لفوائدها المتعلقة بصحة الإنسان ولياقته البدنية وكذلك لحماية البيئة من مزيد من التلوث الذي تسببه عوادم السيارات.

وشارك في الفعالية سفين دزيي مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان إلى جانب القنصل العام الهولندي في الإقليم، وأوميد خوشناو محافظ اربيل.

وقاد هؤلاء إلى جانب آخرين الدراجات الهوائية على المسار المخصص لها في شارع 100 متري بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال سفين دزيي لوكالة شفق نيوز، إن هذه الخطوة جاءت من أجل تشجيع الناس على استخدام الدراجات بعد ان خصصت بلدية اربيل مكانا خاصا كمسار للدراجات على الشارع 100 متري.

related

أربيل.. مراسم اعتناق أكاديمي عراقي وزوجته للزرادشتية (صور)

Date: 2020-09-07 15:52:49
أربيل.. مراسم اعتناق أكاديمي عراقي وزوجته للزرادشتية (صور)

بالفيديو.. ثلوج كثيفة تغلق معبراً دولياً رئيساً بين إقليم كوردستان وإيران

Date: 2020-02-09 17:39:29
بالفيديو.. ثلوج كثيفة تغلق معبراً دولياً رئيساً بين إقليم كوردستان وإيران

كوردستان تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا

Date: 2020-03-12 17:49:53
كوردستان تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا

الفلوجة تقدم اعتذاراً لكوردستان: سنتولى محاسبة المعتدين على صاحب المطعم

Date: 2019-08-17 13:38:33
الفلوجة تقدم اعتذاراً لكوردستان: سنتولى محاسبة المعتدين على صاحب المطعم

أربيل.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث على طريق سياحي

Date: 2020-10-23 20:57:22
أربيل.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث على طريق سياحي

أربيل.. متطوعون يبنون ملاجئ للكلاب الشاردة في أربيل (صور)

Date: 2021-01-15 19:39:33
أربيل.. متطوعون يبنون ملاجئ للكلاب الشاردة في أربيل (صور)

أربيل تحذر سكانها من شراء الـ"تُك تُك": سنصادرها فوراً

Date: 2020-09-08 14:51:26
أربيل تحذر سكانها من شراء الـ"تُك تُك": سنصادرها فوراً

الخارجية تعدد فوائد خدمات قنصلية جديدة في أربيل والسليمانية

Date: 2020-02-12 20:49:33
الخارجية تعدد فوائد خدمات قنصلية جديدة في أربيل والسليمانية