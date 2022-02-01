أربيل: مستمرون بالحملة ضد "الدعارة والقمار" وإغلاق النوادي الليلة المخالفة

شفق نيوز/ أكد أوميد خوشناو رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء مواصلة السلطات الأمنية حملتها في إغلاق النوادي الليلية المخالفة للقوانين والتعليمات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم على هامش مشاركته بمراسم افتتاح المقر الجديد لاتحاد علماء الدين الاسلامي في اربيل.

وقال خوشناو إن "الدعارة والقمار ممنوع حسب القوانين العراقية وسوف نتابع النوادي الليلية، واي نادٍ يخالف القانون بارتكاب هذه المخالفات سوف نغلقه و نعتقل المخالفين".

وأضاف "كنا قد ابلغنا النوادي الليلية بعدم ارتكاب المخالفات"، مستدركا القول "لكن لاحظنا أنها مستمرة بالمخالفات ولهذا أغلقنا عددا منها.

يذكر أنه اطار حملة منع المظاهر المشينة والبعيدة عن الآداب العامة وعدم حصول الحوادث غير المرغوب فيها والحفاظ على الأعراف والتقاليد، وبسبب المخالفات وعدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن محافظة اربيل تم خلال الأيام الماضية اغلاق العديد من تلك النوادي.