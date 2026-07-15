أربيل.. مذكرات قبض بحق "مسيئين" للدين الإسلامي

شفق نيوز- أربيل

أصدر القضاء في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مذكرات قبض بحق أربعة أشخاص بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي، فيما تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على اثنين منهم، ومثُل أحدهما اليوم أمام المحكمة المختصة.

وجاء هذا التحرك القانوني بعد أن تقدم عدد من علماء الدين والمحامين بدعوى قضائية أمام محكمة بداءة أربيل، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين قاموا بتصرفات وصفت بـ"غير اللائقة" وتضمنت الإساءة للرموز والمقدسات الإسلامية.

وفي هذا السياق، أوضح محمد صباح، وهو أستاذ جامعي وداعية إسلامي وأحد مقدمي الدعوى القضائية، لوكالة شفق نيوز، أن "إقليم كوردستان يمثل نموذجاً للتعايش السلمي بين كافة المكونات والأديان، وعليه يجب على الجميع احترام الخصوصيات الدينية والقومية، وعدم السماح بأي تجاوز أو إساءة".

وأضاف صباح: "بصفتنا مراقبين لحقوق الإنسان وعلماء دين، قررنا ملاحقة كل من يحاول الإساءة لأي دين قضائياً، والسلطات في إقليم كوردستان حريصة على تطبيق القوانين التي تضمن احترام التعددية الدينية وحقوق جميع المكونات".

وأشار صباح إلى أن "المحكمة تواصل إجراءاتها القانونية بحق المتهمين، حيث تم القبض على اثنين منهم، وقد بدأت بالفعل جلسات محاكمة أحدهم، وستستمر الإجراءات القانونية حتى ينال كل مقصر جزاءه العادل وفقاً لنصوص القانون".

وختم صباح تصريحه بالتأكيد على أن "هذه الإجراءات ليست استثنائية، فقد سبق وأن تم اتخاذ تدابير قانونية مماثلة بحق أشخاص قاموا بإساءات متبادلة، وذلك في إطار الحرص على تطبيق القانون الذي يحمي السلم المجتمعي ويحترم قدسية الأديان والمعتقدات في الإقليم".