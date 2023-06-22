أربيل.. مدرسة دولية تقيم حفل تخرج لطلبتها واساتذة يتحدثون عن "قبول" عالمي

شفق نيوز/ أقامت مدرسة شويفات الدولية في مدينة اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، حفل تخرج لطلابها في الصف الثاني عشر الاعدادي، فيما كشف مسؤولون في المدرسة عن "فرص" كبيرة لطلبتها في الجامعات العالمية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان الحفل تضمن حضورا كبيرا للطلاب والاساتذة اضافة الى اهالي الطلاب الخريجين.

وقالت مديرة قسم التسويق في مدارس (نظام سابيس) كاشان بدران لوكالة شفق نيوز إن "هذا الحفل خاص بطلاب مدرسة شوفان الدولية في اربيل حيث تخرج هذه السنة 114 طالبا وهذه المدرسة هي بنظام سابيس وهو نظام تعليمي دولي يوفر للطلاب الخريجين منه العديد من الفرص للقبول في الجامعات العالمية ".

واضافت بدران ان "هناك الكثير من الفرص توفرت لطلابنا لدخول الجامعات العالمية وفي السنة الماضية العديد من طلابنا تم قبولهم في هذه الجامعات".

وتعد مدرسة شويفات الدولية تابعة لشركة (تروبل) التي هي احد مؤسسات شركة فيجن ايديوكشن.