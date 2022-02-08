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أربيل: مخاطر الجفاف في الصيف المقبل مازالت قائمة رغم تساقط الثلوج والأمطار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-08T09:25:17+0000
أربيل: مخاطر الجفاف في الصيف المقبل مازالت قائمة رغم تساقط الثلوج والأمطار

شفق نيوز/ قال رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء إن مخاطر تعرض المحافظة إلى الجفاف خلال فصل الصيف المقبل ما تزال قائمة رغم تساقط الثلوج والأمطار خلال العام الحالي.

جاء ذلك في كلمة له خلال استضافته من قبل مجلس المحافظة استعرض فيها بشكل مفصل أعمال ونشاطات الحكومة المحلية خلال العام 2021.

وقال خوشناو خلال الكلمة إنه من القضايا التي كان لها تأثير مباشر على المحافظة هو موضوع الجفاف في اربيل"، مؤكدا أن المحافظة تتعرض سنويا في فصل الصيف الى الجفاف، ولكن العام الماضي كان الجفاف شديدا وشاملا.

وأضاف "اننا تمكنا العام الماضي من السيطرة على الجفاف بمبلغ مالي مقداره 7 مليارات و450 مليون دينار من خلال حفر 101 بئر ماء، وإعادة تأهيل 513 بئراً أُخرى"، مؤكدا أن آخر بئر تم حفره في ناحية "قوشتبة" بلغ عمقه 670 متراً تحت الأرض.

كما أشار خوشناو بالقول إلى ان "مخاطر الجفاف ماتزال مستمرة رغم تساقط الأمطار والثلوج وكان لها تأثير أيضا"، مؤكد على أنه "ينبغي وضع خطط استراتيجية لمواجهة مخاطر الجفاف في المحافظة وقد إستحصلنا موافقة رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد من خلال انجار مشروع افراز ماء جديد والذي سيمكن اربيل من تجاوز أزمة المياه".

وفيما يتعلق بخطة المشاريع في المحافظة للعام 2022 قال رئيس الحكومة المحلية "سيتم خلال العام الحالي تنفيذ 131 مشروع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ولهذا الغرض طلبنا بتخصيص 78 مليارا، و232 مليون دينار عراقي لإنجازها، وتخصيص 25 مليار دينار لإتمام المشاريع غير المكتملة".

وتابع بالقول: نسعى إلى تحويل ناحية "شمامك" إلى قضاء وهذا سيجعل محافظة اربيل تمتلك 9 أقضية و22 ناحية.

دەیانەوێت ناحیەى شەمامک بکەنە قەزا و بەو هۆیەشەوە پارێزگاى هەولێر دەبێتە خاوەنى نۆ قەزا و 22 ناحیە کە ئێستا هەشت قەزاى هەیە.

وفيما يتعلق بخطة المشروع لعام 2022، قال: "سيتم خلال العام المقبل تنفيذ 131 مشروعا على حدود محافظة أربيل، طلبنا منها 78 مليار و232 مليون دينار لتنفيذ هذه المشاريع و25 مليار دينار لاستكمال المشاريع غير المكتملة".

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