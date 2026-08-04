أربيل.. محاولة اغتيال تطال نجل رئيس الجناح العسكري لحزب "آزادي كوردستان"

شفق نيوز- أربيل

أفاد القيادي في حزب آزادي كوردستان، ريباز شريفي، يوم الثلاثاء، بتعرض نجل حسين يزدان، رئيس الجناح العسكري في الحزب، والملقب بـ"موكري"، لمحاولة اغتيال بإطلاق نار في محافظة أربيل.

وقال شريفي، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل أمس، بالقرب من مجمع القرية الإيطالية 2 في أربيل، حيث تعرض نجل حسين يزدان لإطلاق نار، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن الحالة الصحية للمصاب حرجة وغير مستقرة، مؤكداً أن ملابسات الحادث لم تتضح حتى الآن، ولا تتوفر معلومات عن الجهة التي نفذت الهجوم أو دوافعه.

وأشار شريفي، إلى أن نجل حسين يزدان، المعروف بلقب "موكري"، ينتمي إلى الجناح العسكري لحزب آزادي كوردستان، فيما لم تصدر حتى الآن أي معلومات رسمية إضافية بشأن الحادث أو نتائج التحقيقات الجارية.