أربيل.. محاسبة مخالفي قرار عدم إضافة اللغة الكوردية للوحات التعريفية بالمحال والفنادق (صور)

شفق نيوز / أعلنت حكومة أربيل المحلية، اليوم الثلاثاء، بتطبيق العقوبات على مخالفي قرارها الخاص بضرورة وضع أو إضافة اللغة الكوردية على اللوحات التعريفية للمحال والشركات والفنادق العاملة في المدينة.

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو "نبدأ اليوم بتطبيق العقوبة على كل المحال والشركات التجارية والفنادق التي لم تنفذ قرارات إضافة اللغة الكوردية على لوحاتها التعريفية بعد مرور مدة كافية على تبليغهم بذلك".

وأضاف خوشناو "لا نمانع من وضع لغات أخرى على اللوحات التعريفية للمحال والشركات والفنادق بشرط وضع اللغة الكوردية معها، وبدأنا فعلياً بعملية المحاسبة بدءاً من شارع 60 وتحديدا من شارع شورش الى شارع عنكاوا في أربيل".

وكان محافظ أربيل أوميد خوشناو أعلن، في 25 شباط 2023، عن إطلاق حملة لاعتماد اللغة الكورية إلى جانب اللغات الأخرى في اللوحات التعريفية للمحال التجارية والفنادق والمطاعم، مبينا أن "العقوبة على المخالفين ستكون مالية واغلاق الشركة أو المحل".