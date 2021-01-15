أربيل.. متطوعون يبنون ملاجئ للكلاب الشاردة في أربيل (صور)

شفق نيوز/ في بادرة تحمل الكثير من معاني الرأفة بالحيوان، قام شبان متطوعون يوم الجمعة ببناء ملاجئ لإيواء الكلاب الشاردة لتحتمي بها من برد الشتاء في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال إبراهيم ورتي الناشط في محال حقوق الحيوان لوكالة شفق نيوز، "قبل أيام نشرت دعوة في مواقع التواصل الاجتماعي للتطوع في بناء ملاجئ للكلاب الشاردة في أطراف أربيل".

وأضاف، أن "عدداً من الشبان استجابوا للدعوة، وتمكنا اليوم (الجمعة) من بناء عدد من الملاجئ الصغيرة للكلاب في منطقة بجنوب غرب أربيل لإيواء مئات الكلاب".

وأشار ورتي إلى أن هذه ليست المرة الأولى، حيث سبق وقمنا ببناء مآوٍ أخرى في أطراف اربيل للكلاب الشاردة".

وبشأن أسباب زيادة عدد الكلاب الشاردة في أطراف أربيل، أوضح أن "هناك العديد من الناس يأتون بها ويرمونها، وخاصة بعد تضع الكلاب صغارها، ولهذا يجب ان يكون هناك ملاجئ لها حتى لا تموت صغارها من البرد".

وقال ورتي إن "جميع هذه الأعمال تطوعية من أجل خدمة الحيوانات والاهتمام بها حتى لا تموت او لا تضطر إلى العودة للمدينة مرة أخرى".

وهذه ليست البادرة الوحيدة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية في إقليم كوردستان.

فقد أعلنت مديرية بيئة محافظة دهوك في اقليم كوردستان، الاثنين، بناء أعشاش لحماية الطيور في فصل الشتاء من البرد والثلوج في منطقة زاويته شمالي المحافظة.

وقال مدير بيئة دهوك دلشاد عبدالرحمن في حديث لوكالة شفق نيوز، إن دائرة البيئة وبالتعاون مع منظمة زين قامت ببناء ثلاثين عشا للطيور المختلفة في المنطقة وعلى مساحة عشرة دونمات، موضحا ان الهدف من بناء هذه الاعشاش هو للحفاظ على مختلف انواع الطيور المتنوعة في المنطقة وحمايتها وتكاثرها، مبينا ان المشروع تضمن ايضا نافورات واماكن خاصة لتجميع المياه فيها.

واشار مدير بيئة دهوك الى ان المشروع اقيم في بارك للبيئة بناحية زاويته كتجربة اولى لحماية الطيور.