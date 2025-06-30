أربيل.. آليات واستعداد لاستلام محصول القمح من ناحيتي كوير وديبكة

شفق نيوز – أربيل

وضعت اللجنة العليا لتسويق محصول القمح في أربيل والمناطق المحيطة بها، يوم الإثنين، آليات واستعدادات لاستلام المحصول من ناحيتي كوير وديبكة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة اجتمعت بحضور المسؤولين في المحافظة ومديري الزراعة في مخمور، ديبكة، وكوير، واتحاد الفلاحين، في مبنى المديرية العامة للزراعة في أربيل".

وأضافت أن "اللجنة ناقشت آليات تنظيم العمل بشكل أفضل لخدمة الفلاحين، وتم وضع آلية واستعدادات عملية لاستلام محصول القمح من فلاحي ناحيتي كوير وديبكة، بشكل مماثل لتسويق قمح باقي مناطق محافظة أربيل".