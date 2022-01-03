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أربيل.. لوحات فنية تزّين "بركة فيلاو" وثلوج "جومان" تحتضن الالوان (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-03T12:05:55+0000
أربيل.. لوحات فنية تزّين "بركة فيلاو" وثلوج "جومان" تحتضن الالوان (صور)

شفق نيوز/ اقام الفنان روستم اغاله نشاطا فنيا في بركة فيلاو بقضاء جومان في شمال محافظة أربيل.

وعرض اغاله في معرضه الفني الذي حضرته وكالة شفق نيوز؛ لوحات في أطراف البركة ووسط الثلوج في خطوة نحو اهتمام الفنانين بالطبيعة الجميلة لكردستان والعمل على حمايتها.

من جهتها؛ قدمت هيئة السياحة في إقليم كوردستان شكرها للفنان روستم اغاله واشادت بمباردته.

وذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "قيام الفنان روستم اغاله بعرض لوحاته في المناطق الجبلية ووسط الطبيعة يعتبر إبداعا جميلا ونادرا في مجال السياحة الفنية".

وأضاف البيان؛ أنه "في المستقبل ستكون احدى خطواتنا في الاستفادة من فصول السنة كون طبيعة كوردستان متنوعة ويمكن في كل محافظة ومنطقة إقامة العديد من الأنشطة السياحية الشتوية في فصل تساقط الثلوج".

يذكر أن بركة فيلاو تعرضت الصيف الماضي إلى جفاف تام بسبب قلة سقوط الأمطار في العام الماضي.

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