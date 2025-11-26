أربيل.. "ألوان هيلين" تنقل الجيل الجديد إلى أجواء كوردستان القديمة (صور)

شفق نيوز- أربيل

افتتحت الفنانة الكوردية هيلين عارف، يوم الأربعاء، معرضها الفني الجديد في مدينة أربيل بعنوان "ألوان هيلين"، حيث ضم المعرض مجموعة لوحات جسدت فيها جوانب واسعة من التراث الكوردي ومدن كوردستان بأسلوب بصري معاصر يجمع بين الألوان الجريئة والرمزية الفنية.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن المعرض استقطب عدداً من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي، إلى جانب حضور لافت من الجمهور المتابع للفنون التشكيلية في الإقليم.

وقالت الفنانة هيلين عارف لوكالة شفق نيوز، إن الهدف من هذا المعرض هو "إبراز الثراء الجمالي للتراث الكوردي عبر لوحات تستند إلى الزي الشعبي، والعادات القديمة، وتفاصيل الحياة اليومية في مدن كوردستان".

وأضافت، أن "هذا النوع من المعارض يمنحنا مساحة للتواصل مع الجمهور، ويعيد إحياء الصور التراثية بأسلوب حديث يتيح للأجيال الجديدة رؤية تراثها بصيغة فنية معاصرة".

بدوره عبّر كامران، وهو أحد زوار المعرض، لوكالة شفق نيوز، عن إعجابه باللوحات، قائلاً إن الأعمال "قدّمت مزيجاً جميلاً من الأصالة والحداثة"، مشيراً إلى أن استخدام الفنانة للألوان "منح اللوحات روحاً خاصة، ونجح في نقل المشاهد إلى أجواء مدن كوردستان القديمة بطريقة مؤثرة وجاذبة".

ويستمر معرض "ألوان هيلين" لأيام عدة في إحدى قاعات العرض وسط أربيل، ضمن اهتمام متزايد بالفعاليات الفنية التي تسلط الضوء على الهوية الكوردية وحضورها البصري في المشهد الثقافي للإقليم.