أربيل لن تقيم احتفالات عيد الميلاد.. خوشناو يكشف الأسباب

شفق نيوز/ أعلن محافظ أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أوميد خوشناو، يوم الاثنين، عدم إقامة أي احتفالات رسمية بمناسبة عيد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية، احتراما لضحايا حادثتي عرس الحمدانية، وطلبة الأقسام الداخلية في سوران، لافتاً إلى أن المواطنين والقاعات والفنادق والأماكن السياحية أحرار في تنظيم الاحتفالات.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بإشراف المحافظ أوميد خوشناو وبحضور نائبي المحافظ هيمن قادر، ومسعود كاكه رش، ومساعده أكرم أحمد، وفق بيان للمحافظة، ورد لوكالة شفق نيوز، جرى خلاله بحث مراسم أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية والاستعدادات لتوديع عام 2023 واستقبال العام الجديد.

وأوضح البيان أن المحافظ أوميد خوشناو، قال: "بسبب كارثة قضاء الحمدانية والحريق في مبنى في قضاء سوران الذي أدى للأسف إلى مصرع عددٍ كبير من المواطنين وجرح أعداد أخرى واحتراماً لأرواح الضحايا وذويهم فإن المحافظة لن تنظم أية احتفالات رسمية خاصة برأس السنة الجديدة"، مستدركاً: "المواطنين وقاعات المناسبات والاحتفالات والفنادق والأماكن السياحية أحرار في إقامة الحفلات.

ومن أجل حماية أرواح وأملاك المواطنين والسياح ومنع حصول الحوادث غير المرغوب فيها أو غير الطبيعية، جرى توزيع المهام والواجبات على جميع القوى الأمنية من الشرطة والاسايش والزيرفاني وشرطة النجدة والنشاطات المدنية والمرور والدفاع المدني والفرق الصحية في جميع الأماكن العامة والأماكن التي يرتادها المواطنون والسياح، بحسب البيان.

وخلص الاجتماع، إلى دعوة المديرية العامة للسياحة وأمن المعابر فضلا عن خططهم وبرامجهم والإجراءات الخاصة بهم، إلى "استقبال الأعداد الكبيرة من السياح الذين يقصدون أربيل سنوياً من وسط وجنوب العراق والدول الأخرى وتقديم التسهيلات لهم.