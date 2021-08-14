سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل: لا نؤيد ارتفاع أسعار الوقود في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-14T07:25:46+0000
أربيل: لا نؤيد ارتفاع أسعار الوقود في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعرب رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو يوم السبت عن رفضه لإرتفاع أسعار وقود السيارات في محطات التعبئة في الإقليم.

وقال خوشناو في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم على هامش افتتاح مركز طبي حكومي لتقويم الأسنان في أربيل، إن قضية ارتفاع أسعار وقود السيارات لا تختص في أربيل فقط بل تشمل الإقليم كافة، مردفا بالقول إن محافظات الإقليم طالبت وزارة الثروات الطبيعية بمراعاة الوضع الذي يمرُّ به الناس.

وأضاف "نحن لا نؤيد هذا الارتفاع بأسعار الوقود ومطالب المواطنين بخفضه حقه"، مشيرا إلى استمرار التواصل مع وزارة الثروات الطبيعية بهدف معالجة هذا الأمر.

وأوضح أن هناك نوعين من محطات الوقود في إقليم كوردستان النوع الأول يتم تزويدها بالوقود من قبل وزارة الثروات الطبيعية، والنوع الآخر لا يتم تزويدها، وسيتم تنظيم وتوحيد عملها مستقبلا.

وعن الموقف الوبائي في أربيل قال المحافظة إن "الوضع الصحي ما يزال خطيرا والإصابات مستمرة بالارتفاع ولكننا نزولا عند المطالبات لم نشدد الإجراءات آخذين بنظر الاعتبار الأوضاع المعيشية للكسبة وما يمرون به من ظروف"، مبينا أن "المحافظ ستجري تقييما للاجراءات المتخذة في مكافحة فيروس كورونا".

related

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

أربيل ترفض رفع أسعار الخبز او التلاعب بكميته ونوعيته

Date: 2021-01-20 09:31:25
أربيل ترفض رفع أسعار الخبز او التلاعب بكميته ونوعيته

أربيل تغلق مركزين تجاريين كبيرين وتوجّه رسالة للسكان حول الاسعار

Date: 2020-12-29 08:56:43
أربيل تغلق مركزين تجاريين كبيرين وتوجّه رسالة للسكان حول الاسعار

بارزاني لبنس: نرغب بتطوير العلاقات مع امريكا وان تشمل المجالات كافة

Date: 2019-11-23 17:35:51
بارزاني لبنس: نرغب بتطوير العلاقات مع امريكا وان تشمل المجالات كافة

عاصمة كوردستان تسجيل 34 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-08 23:12:31
عاصمة كوردستان تسجيل 34 اصابة جديدة بكورونا

وفاءً للمحافظ الراحل.. أربيل تعرِّف بكتاب "وضع الاقنعة" للكاتب جباري

Date: 2021-01-11 18:54:35
وفاءً للمحافظ الراحل.. أربيل تعرِّف بكتاب "وضع الاقنعة" للكاتب جباري

أربيل .. عشرات السائقين يتظاهرون تنديدا بإغلاق "العلوة" القديمة

Date: 2020-12-26 10:18:47
أربيل .. عشرات السائقين يتظاهرون تنديدا بإغلاق "العلوة" القديمة

الديمقراطي الكوردستاني: إرسال حصة الإقليم من الموازنة سيكون مفتاحاً لحل الخلافات كافة

Date: 2021-06-16 09:26:47
الديمقراطي الكوردستاني: إرسال حصة الإقليم من الموازنة سيكون مفتاحاً لحل الخلافات كافة