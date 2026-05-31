أربيل.. "كومله" يعلن تعرضه لهجوم إيراني بصاروخين

شفق نيوز- أربيل

أعلن حزب كادحو كوردستان (كومله) الكوردي الإيراني المعارض، مساء اليوم الأحد، تعرض مقراته في وادي "آلانة" التابع لمنطقة خليفان في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان لهجوم إيراني بواسطة صاروخين.

وذكر الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مقرات جمعية كادحي كردستان (كومله) في وادي (آلانة) تعرضت لهجوم إيراني بصاروخين، في تمام الساعة (22:40) من مساء اليوم".

وأضاف أن "منذ بداية صراع إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل وحتى الآن، استهدفت إيران قواعد ومقرات (كومله) بأكثر من 81 صاروخاً وطائرة مسيرة".

وكانت مؤسسة أمن إقليم كوردستان قد أعلنت في 19 أيار/ مايو الجاري، تعرض مخيم سورداش بمحافظة السليمانية للاجئين الكورد الإيرانيين المعارضين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي 10 أيار/ مايو الجاري، تعرض مخيم لأحزاب المعارضة الكوردية الايرانية في وادي "آلانة" لقصف بواسطة ثلاثة إلى أربعة صواريخ، بحسب ما أبلغ به مصدر محلي وكالة شفق نيوز في حينها.

وكانت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في 25 نيسان/ أبريل الماضي مقتل 20 شخصاً وإصابة 123 آخرين جراء الاستهدافات بالصواريخ والطائرات التي استهدفت مناطق مختلفة داخل الإقليم منذ شباط/ فبراير الماضي، رغم سريان الهدنة بين أميركا وإيران.

ومنذ اندلاع النزاع في 28 شباط/ فبراير 2026 أدانت دول وحكومات عدة هذه الهجمات باستمرار، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها الكامل لاستقرار إقليم كوردستان.

من جهتها طالبت حكومة الإقليم مراراً معاقبة مرتكبي الهجمات، ووضع حد للتجاوزات والاعتداءات غير المبررة على سيادة كوردستان والعراق كافة.