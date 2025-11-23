أربيل.. أكثر من 270 عارضاً يشاركون في مهرجان المنتجات المحلية (صور)

شفق نيوز- أربيل

شارك أكثر من 270 عارضاً كم مختلف مناطق كوردستان، يوم الأحد، في انطلاق فعاليات مهرجان المنتجات المحلية في مدينة أربيل، حيث يهدف المهرجان لدعم الإنتاج المحلي والزراعي وتعزيز حضور المنتج المحلي في أسواق الإقليم.

وسيستمر المهرجان بحسب المنظمين، لأربعة أيام تُعرض خلالها حصراً السلع والبضائع التي تُنتَج داخل كوردستان وبأيدي الفلاحين والمنتجين المحليين.

وقال المشرف على المهرجان إبراهيم نوري، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الفعالية أصبحت موعداً سنوياً ثابتاً يُقام في الوقت الأنسب لتسويق المنتجات المحلية"، مؤكداً أن "الهدف الأساسي هو تقوية ثقة المستهلك بالمنتج الكوردستاني وتشجيع الفلاحين على مواصلة الإنتاج وتطويره".

وأوضح نوري، أن "المعروضات تشمل باقة واسعة من المنتجات المحلية، بينها العسل والتمور والجوز والفستق واللوز والتين المجفف، إضافة إلى محاصيل ومواد غذائية أخرى تُشتهر بإنتاجها مناطق كوردستان".

ويأتي المهرجان ضمن خطة أوسع تهدف إلى دعم المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على المستورد، من خلال توفير مساحة مباشرة تربط المنتج بالمستهلك وتشجع على استمرار دورة الإنتاج داخل الإقليم.

وتعمد السلطات المحلية في إقليم كوردستان إلى إقامة المعارض الدورية للمنتجات المحلية بهدف تطوير الإنتاج في مناطق الإقليم ودعم المنتجين المحليين وإيصال منتجاتهم إلى أكبر شريحة من الزبائن.