أربيل.. كادر مطعم يعتدون بالضرب على مراسلي قنوات فضائية

شفق نيوز/ تقدمت منظمة مراسلون الكوردية، بدعوى قضائية ضد مطعم في اربيل بعد الاعتداء على مجموعة مراسلي القنوات الفضائية.

وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنها رفعت دعوى قضائية ضد مطعم زيرك بعد تعرض مراسلي ومصوري كل من رووداو و net واربيل لايف الى اعتداء وضرب من قبل كادر المطعم.

من جهته؛ قال المصور الصحفي شفان هركي لوكالة شفق نيوز؛ انه عندما توجه الى مطعم زيرك للاسماك بعد اندلاع النيران فيه هاجمه ستة اشخاص ولولا تدخل الشرطة لتعرض الى ضرب مبرح وكسر لأدواته الصحفية.

وتابع هركي؛ انه بعدها تعرض كل من فريقي رووداو وnrt الى الضرب من قبل نفس الجماعة.

وكانت النيران اندلعت مساء امس في مطعم زيرك للأسماك وأسفر عن احتراق مطبخ المطعم ومكان شوي الأسماك والإدارة.