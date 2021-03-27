سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل: قد نضطر لفرض عقوبات وغرامات على السائحين غير الملتزمين بالحفاظ على البيئة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-27T11:05:34+0000
أربيل: قد نضطر لفرض عقوبات وغرامات على السائحين غير الملتزمين بالحفاظ على البيئة

شفق نيوز/ أطلقت الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم السبت حملة كبرى لتنظيف الأماكن والمناطق السياحية من النفايات والمخلفات التي تركها عدد من السائحين والمتنزهين أثناء قصدهم تلك الأماكن خلال احتفالهم أيام أعياد نوروز.

وقال رئيس الحكومة المحلية أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده على هامش انطلاق الحملة اليوم، ان الحملة شاركت بها العديد من الدوائر الخدمية والجهات ذات العلاقة في المحافظة وحكومة إقليم كوردستان، وإن ما يبعث على السرور فإن المنظمات المتخصصة في مجال البيئة شاركت ايضا في الحملة، داعيا وسائل الاعلام الى دعم الحملة في توعية المواطنين في الحفاظ على البيئة.

وشدد على "نحن لا نرغب باللجوء إلى الاجراءات العقابية للحد من الانتهاكات التي تتعرض لها البيئة، والأماكن العامة والسياحية ولكن إذا استمر السائحون على هذا المنوال في عدم الحفاظ على تلك الاماكن فاننا سنضطر الى أن نتخذ إجراءات من نوع أخرى أمامهم، ونأمل بأن يكون وعيهم هو الحافز للحفاظ على البيئة".

related

أربيل تعيد فتح ابوابها امام المجموعات السياحية القادمة من باقي العراق

Date: 2020-08-28 09:01:40
أربيل تعيد فتح ابوابها امام المجموعات السياحية القادمة من باقي العراق

صور .. مكافحة الارهاب بكوردستان تضبط أكثر من 1200 قطعة سلاح بحوزة مهربين

Date: 2020-09-18 13:47:18
صور .. مكافحة الارهاب بكوردستان تضبط أكثر من 1200 قطعة سلاح بحوزة مهربين

السفير الامريكي بأول اجتماع له مع بارزاني يبلغه امرا بشأن العلاقات بين اربيل وبغداد

Date: 2019-06-15 18:55:25
السفير الامريكي بأول اجتماع له مع بارزاني يبلغه امرا بشأن العلاقات بين اربيل وبغداد

صور.. "زيرفاني" تنفذ اجراءات مكافحة كورونا في اربيل

Date: 2020-03-24 18:57:36
صور.. "زيرفاني" تنفذ اجراءات مكافحة كورونا في اربيل

بنس يصل الى اربيل وبارزاني يستقبله

Date: 2019-11-23 16:14:53
بنس يصل الى اربيل وبارزاني يستقبله

إحباط محاولة إدخال كمية مخدرات كبيرة إلى أربيل

Date: 2020-09-05 19:51:34
إحباط محاولة إدخال كمية مخدرات كبيرة إلى أربيل

صورة .. مكافحة ارهاب كوردستان تعلن القبض على المنفذ لهجوم أربيل

Date: 2019-07-20 15:48:27
صورة .. مكافحة ارهاب كوردستان تعلن القبض على المنفذ لهجوم أربيل

اربيل تشرع بتوزيع 150 الف كمامة على الاهالي مجانا

Date: 2020-06-04 10:12:58
اربيل تشرع بتوزيع 150 الف كمامة على الاهالي مجانا