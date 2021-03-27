أربيل: قد نضطر لفرض عقوبات وغرامات على السائحين غير الملتزمين بالحفاظ على البيئة

شفق نيوز/ أطلقت الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم السبت حملة كبرى لتنظيف الأماكن والمناطق السياحية من النفايات والمخلفات التي تركها عدد من السائحين والمتنزهين أثناء قصدهم تلك الأماكن خلال احتفالهم أيام أعياد نوروز.

وقال رئيس الحكومة المحلية أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده على هامش انطلاق الحملة اليوم، ان الحملة شاركت بها العديد من الدوائر الخدمية والجهات ذات العلاقة في المحافظة وحكومة إقليم كوردستان، وإن ما يبعث على السرور فإن المنظمات المتخصصة في مجال البيئة شاركت ايضا في الحملة، داعيا وسائل الاعلام الى دعم الحملة في توعية المواطنين في الحفاظ على البيئة.

وشدد على "نحن لا نرغب باللجوء إلى الاجراءات العقابية للحد من الانتهاكات التي تتعرض لها البيئة، والأماكن العامة والسياحية ولكن إذا استمر السائحون على هذا المنوال في عدم الحفاظ على تلك الاماكن فاننا سنضطر الى أن نتخذ إجراءات من نوع أخرى أمامهم، ونأمل بأن يكون وعيهم هو الحافز للحفاظ على البيئة".