أربيل.. قاتل والد زوجته يسلّم نفسه للشرطة بعد ساعات من الجريمة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، يوم الاثنين، أن الشخص الذي أقدم على قتل والد زوجته أمام محكمة أربيل، قام بتسليم نفسه إلى مركز شرطة المحافظة.

وقال إعلام المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قواتنا في مديرية شرطة محافظة أربيل أبلغت صباح اليوم بوقوع جريمة قتل أمام مبنى محكمة أربيل، وعلى الفور توجّهت الفرق إلى موقع الحادث وبدأت التحقيقات".

وتابع: "خلال التحقيقات تبيّن أن المتهم المدعو (أ. ع. م) كان في خلافٍ عائلي مع أسرة زوجته، وأثناء خروجه من المحكمة أطلق النار على والد زوجته (ب. ر. ع) مما أدى إلى وفاته في الحال".

ولفت إلى أنه "بعد مرور عدة ساعات على وقوع الجريمة، قام المتهم بتسليم نفسه إلى مديرية شرطة محافظة أربيل، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها".

وكان مصدر محلي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن شاباً أقدم على قتل والد زوجته أمام مبنى محكمة أربيل، في جريمة مرتبطة بخلافات عائلية قديمة تتعلق بحادث حرق مروع شهدته المدينة العام الماضي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الجاني أطلق النار من بندقية كلاشينكوف على والد زوجته أمام بوابة المحكمة وسط أربيل، ما أدى إلى مقتله في الحال"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية هرعت إلى موقع الحادث وطوقت المنطقة".

وبحسب تفاصيل حصلت عليها شفق نيوز، فإن "ابنة المجني عليه كانت قد فارقت الحياة حرقاً العام الماضي، واشتبه والدها حينها بضلوع صهره في الحادث، فرفع دعوى قضائية ضده".

وأضاف المصدر أن "جلسة قضائية كانت مقررة اليوم للنظر في القضيتين، إلا أنها أُجلت بسبب التباس بين صهر الضحية وأحد الأطراف داخل المحكمة، وعندما خرج الجاني من المبنى أطلق النار على حماه مباشرة".