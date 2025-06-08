أربيل في ثاني أيام العيد.. آلاف المراجعين للطوارئ وعشرات الحوادث

شفق نيوز/ أعلن مستشفى رزكاري التعليمي في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن استقبال نحو 1500 مراجع في الطوارئ خلال ثاني أيام عيد الأضحى، فضلا عن تسجيله أكثر من 20 حادثة سير ومشاجرة وتسمم وإغماء، وحالة وفاة واحدة.

وقالت المستشفى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المراجعات العامة التي سجلت خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى، بلغت 779 مراجعة، والاستشارات الطبية: 654 حالة، والإسعافات الأولية: 125 حالة".

وأضافت أن "فيما يخص الحوادث الطارئة، فقد بلغ عدد حوادث المرور والدراجات النارية 4 حالات، حالات الحروق: 5 حالات، وحالات عض الكلاب: لم تُسجل، وحالات الإغماء وفقدان الوعي: 8 حالات، وإصابات نتيجة السقوط: حالة واحدة، وحالات التسمم الدوائي: حالة واحدة، مشاجرات: حالتان، الوفيات: حالة واحدة".

وعلى صعيد الخدمات الطبية، فقد بلغ عدد العمليات الجراحية: 4 عمليات، الفحوصات المخبرية: 495 فحصًا، صور الأشعة السينية: 350 صورة، الفحوصات بالأشعة المقطعية (CT Scan): 20 فحصًا، الفحوصات بالموجات فوق الصوتية (Ultrasound): 110 فحوصات".