أربيل.. فنان كوردي يحول منزله الى قاعة سينمائية لعرض الافلام القديمة (صور)

شفق نيوز/ حوّل الفنان الكوردي جوهر أنور، منزله الى قاعة سينمائية لعرض الأفلام القديمة بسبب تراجع العروض السينمائية في اقليم كوردستان.

والتقت وكالة شفق نيوز بجوهر داخل منزله الذي حوله الى قاعة سينمائية صغيرة في مدينة اربيل، وتحدث قائلا، "عندما شعرت بتوجه السينما الى الاندثار في اقليم كوردستان فكرت في طريقة جادة لاحيائها من جديد فقمت بتحويل منزلي الى سينما على نفقتي الخاصة وحولت عنوانه الى خانة الفن لانني اردت ان اجعله مساحة يجتمع فيها الفنانون والمتذوقون للفن".

وأضاف "لكي اتمكن من خدمة الفن في اقليم كوردستان وكي يتمكن كل الناس من حضور المكان جعلت الحضور مجانيا واقوم كل يوم جمعة بعرض فلم سينمائي في هذا المكان الذي يسع لنحو سبعين شخصا حيث تتنوع الافلام بين الهندية القديمة والتاريخية والكوردية وغيرها".

ويزور منزل جوهر اناس كُثر من مختلف الفئات العمرية لكن كبار السن لهم الحضور الاكبر، وعن ذلك يقول العم احمد فاضل (60 عاما) لوكالة شفق نيوز، "وجود هذا المكان فكرة رائعة ويعيدنا الى الذكريات القديمة مع افلام كنا نشاهدها في السبعينات والثمانينات وهذه تُعتبر اضافة مهمة للفن والسينما في اقليم كوردستان مع وجود الكثير من المشاكل تواجه الفن في الوقت الحالي وصرف الاهتمام عن السينما".

وبدوره يقول محمد خيلاني الذي يزور المكان باستمرار "استمتع كثيرا بمشاهدة هذه الافلام التي تُعرض هنا وآتي اليه منذ نحو سنتين كل يوم جمعة حتى اصبحنا اشبه بعائلة واحدة يجمعنا حب الافلام القديمة وذكرياتها".

الى جانب عرض الافلام السينمائية تحول منزل الفنان الى مكان مقصد للفنانين الجدد الذين يأتون للاستفادة من الفنانين القدامى في التمثيل المسرحي و السينمائي.