أربيل.. فنانون يتلقون لقاح كورونا لتشجيع السكان على التطعيم

شفق نيوز/ تلقى عدد من الفنانين في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا كخطوة تشجيعية منهم للسكان للتطعيم.

وقال فرهنك غفور مدير عام الثقافة في أربيل في تصريح للصحفيين ومن ضمنهم مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن "الفنانين كانوا دائمًا في المقدمة وبالتعاون مع نقابة الفنانين قمنا كمجموعة فنانين بأخذ اللقاح لإعطاء الطمأنينة للفنانين والمواطنين بأن اللقاح آمن".

وأوضح أن "الفنانين كان لهم دور في نشر الوعي الصحي بين المواطنين مع ظهور الجائحة وسيستمرون في توعية الناس".

ودعت مديرية الصحة العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان امس السبت الحكومة الاتحادية الى تزويدها بمزيد من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكثرة إقبال السكان على التطعيم.

وقال مدير الصحة دلوفان جلال في تصريح للصحفيين، "لم نفرق بين المواطنين في منح اللقاح"، موضحا أن أكثر من 15 ألف تلقوا اللقاح في أربيل، منوها إلى وصول 19 الف جرعة من اللقاح إلى المحافظة لغاية الآن.