أربيل.. فقدان ثلاثة أطفال بحادث سقوط سيارة في مجرى نهر

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي في محافظة أربيل، مساء اليوم الجمعة، بفقدان ثلاثة أطفال بحادث سير في منطقة "گلي علي بيك".

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مأساوياً وقع لسيارة كانت تقل عائلة، في منطقة گلي علي بيك، أدى إلى فقدان ثلاثة أطفال بعد سقوط السيارة في مجرى النهر".

وأضاف المصدر أن "رجلاً وامرأة هما أقارب الأطفال، قد نجو من الحادث، إلا أن قوة التيارات المائية جرفت السيارة وبداخلها الأطفال الثلاثة".

ولفت المصدر إلى أن "فرق الإنقاذ والمواطنين عثروا على حطام وأجزاء من السيارة عند ضفاف النهر، فيما تستمر الجهود والبحث في المنطقة للعثور على الأطفال المفقودين".