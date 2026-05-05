أربيل.. فرق الإنقاذ تُضاعف الجهود لانتشال جثث ثلاثة أطفال من مياه "گلي علي بيك"

أكد المشرف على ادارة سوران المستقلة ضمن اقليم كوردستان هلكورد شيخ نجيب، اليوم الثلاثاء، أن فرق الدفاع المدني كثّفت من جهودها لغرض انتشال ثلاث جثث لأطفال لقوا حتفهم غرقا جراء سقوط عجلة كانت تقلهم في مياه وادي شلال "گلي علي بيك".

وقال شيخ نجيب للصحفيين، "لم نعثر على السيارة لغاية الآن، وفرق الدفاع المدني تواصل عمليات الغوص للعثور عليها وعلى الجثث"، مشيراً إلى محاولة الإدارة المحلية للايتيان بآلية "حفارة" قرب محل الحادث للبحث في المياه "العميقة".

وأوضح أن قوة موجات المياه المتدفقة و وحولتها جراء الأمطار الغزيرة الهاطلة في هذا الفصل ضاعف من جهود فرق الإنقاذ، مؤكداً أن المهمة ليست "سهلة" كما يتصور البعض.

معربا عن استغرابه من انحدار السيارة في مياه الوادي رغم أن الطريق الجانبي يؤدي الى مطعم أولاً، وبُعد المسافة عن ضفاف المصيف، مؤكداً أن هناك الكثير من العلامات التحذيرية الموضوعة على الطريق الجانبي الذي وقع فيه الحادث.

وكان مصدر محلي قد أبلغ وكالة شفق نيوز، يوم الجمعة الماضي، بأن سيارة كانت تقل عائلة، في منطقة "گلي علي بيك"، أدى إلى فقدان ثلاثة أطفال بعد سقوطها في مجرى النهر، فيما نجا رجل وامرأة من أقربائهم من الحادث، مبينا أن قوة التيارات المائية جرفت السيارة وبداخلها الأطفال الثلاثة.