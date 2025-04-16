أربيل.. إغلاق 60 مصفاة وإزالة 7 آلاف مولدة كهربائية ضمن مشروع الإضاءة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة حماية وإصلاح البيئة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إغلاق 60 مصفاة غير المرخصة في أربيل، مؤكدة اتخاذ خطوات فعلية نحو إزالة آلاف المولدات الكهربائية في إطار مشروع بيئي شامل لتحسين جودة الهواء وتطوير نظام الإنارة المستدامة في الإقليم.

وقال المتحدث باسم الهيئة، سنان عبدالله، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الهيئة أغلقت 60 مصفاة نفطية في أربيل من أصل 138 مصفاة، إضافة إلى إغلاق 13 مصفاة أخرى في دهوك، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للحد من التلوث ومخالفات التشغيل غير الآمن".

وأضاف أن "الهيئة أصدرت 2832 رخصة للمصانع خلال العام الماضي، في حين رُفضت 25 رخصة لمشاريع لم تلتزم بالمعايير البيئية"، مشيراً إلى "فتح 3018 قضية ضد مخالفي قوانين البيئة، وإجراء 5349 جولة تفتيشية على مواقع بيئية مختلفة في عموم الإقليم".

وأشار إلى أن "فرق الهيئة أجرت أيضاً 55 ألفاً و883 عملية تفتيش على مصادر المياه التي تُستخدم للشرب، بهدف ضمان جودتها وسلامتها للمواطنين، إلى جانب تنفيذ 2287 نشاطاً توعوياً بيئياً وتوظيف 134 مراقباً بيئياً في المشاريع المختلفة".

كما أكدت الهيئة، أن "مشروع الإنارة الجديد في الإقليم سيساهم في إزالة أكثر من 7 آلاف مولدة كهربائية، وهو ما يُعد نقلة نوعية في مجال الحفاظ على البيئة، خاصة مع ما تسببه هذه المولدات من انبعاثات ملوثة للهواء".

وتابعت أن "المشروع يتضمن إعفاء المركبات الكهربائية من الرسوم بالكامل، بالإضافة إلى توفير قروض للمواطنين لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، في إطار دعم الانتقال نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة في إقليم كوردستان".