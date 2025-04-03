أربيل.. إغلاق شارع رئيسي لمدة 10 أيام بسبب مشروع ماء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، إغلاق شارع الخدمة ضمن مشروع 120 مترًا في محلة 32 بارك قرب شركة OPVI لفحص المركبات، وذلك بسبب أعمال مشروع ماء الإفراز.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإغلاق سيستمر لمدة 10 أيام، وعلى السائقين استخدام الشوارع البديلة حتى اكتمال أعمال الحفر ونقل الأنابيب، حيث سيتم إعادة فتح الشارع بشكل طبيعي بعد انتهاء الأعمال حيث ولأول مرة، سيتم ربط المشروع بشبكة أنابيب نقل المياه إلى مركز مدينة أربيل".

من جانبه، قال رابر حسين، مدير ماء أربيل في بيان له، إن "المشروع يشمل توزيع شبكة المياه الداخلية وربطها بالخطوط الرئيسية، وسيعود بالفائدة لجميع الأحياء الواقعة ضمن حدود بلدية أربيل، خاصة المناطق داخل وخارج شارع الـ120 مترًا، حيث سيوفر أكثر من ألف متر مكعب من المياه".

وأشار حسين إلى أن "المشروع سيخدم 248 ألف منزل، من بينها 63 ألف منزل في المناطق المحيطة بأربيل"، موضحًا أن "طول المشروع يبلغ 411 كيلومترًا، ويتضمن الحفر ومد الأنابيب بإشراف مديرية مياه أربيل".