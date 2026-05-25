أربيل.. الغرامات المرورية على رمي النفايات تدخل حيز التنفيذ غداً

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية مرور أربيل، مساء اليوم الاثنين، أن فرض الغرامات المالية على أصحاب السيارات الذين يلقون النفايات في شوارع المدينة، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "كل مركبة تقوم برمي النفايات والقمامة والقناني وعلب المشروبات والزجاج في الشارع، سيتم تسجيل مخالفة مرورية بحقها عبر كاميرات مراقبة السرعة".

وبينت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حماية البيئة والحفاظ على نظافتها، وستتم المباشرة بهذا القرار اعتباراً من الساعة السادسة مساء من يوم غد الأربعاء.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في 12 آيار/ مايو الجاري، عن فرض غرامة مالية بحق الأشخاص الذين يقومون برمي النفايات من داخل المركبات في الشوارع والأماكن العامة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على نظافة المدن وحماية البيئة.

وقال المدير العام لديوان وزارة الداخلية، هيمن ميراني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رمي النفايات من داخل المركبات لن يُعد بعد اليوم أمراً اعتيادياً أو مقبولاً"، مبيناً أن "القرار الجديد ينص على فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف دينار عراقي على أي مركبة يقوم سائقها أو أحد ركابها برمي النفايات في الشوارع أو الأماكن العامة".