أربيل.. عينكاوة تتزين بالفرح استعداداً للعام الجديد (صور)

شفق نيوز/ بدأت الشوارع تتزين في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع اقتراب موعد حلول السنة الجديدة وأعياد الميلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاستعدادت بدأت في الغالب بمنطقة عينكاوة التي تضمن أغلبية مسيحية.

وقال أمجد (مواطن من عينكاوة) للوكالة، إن منطقة عيكناوة تتزين قبيل رأس السنة كل عام وهي أولى المناطق التي تشهد هذه الاستعدادات بسبب خصوصيتها وهذه السنة الاستعدادات تبدو جيدة في عموم محافظة اربيل.

وبدورها، قالت مريم (مواطنة مسيحية) للوكالة، إن "العادات والتقاليد عند المكون المسيحي في كل عام يتم الالتزام بها وهذه السنة نرى استعدادات واضحة في الشوارع والأحياء إضافة إلى استعداد الكنائس أيضا لإقامة القداس والمراسم الدينية".

ومن المتوقع بروز مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية اكثر خلال الايام المقبلة، فضلا عن إقامة فعاليات ونشاطات من قبل الجهات الحكومية في منطقة عينكاوة خاصة وعموم محافظة أربيل.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، مظاهر الاستعدادات في منطقة عينكاوة بمدينة أربيل.