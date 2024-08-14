أربيل.. عودة وجبة جديدة من نازحي المخيمات إلى مناطقهم الأصلية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، يوم الأربعاء، عن عودة وجبة جديدة من النازحين القاطنين في مخيمات النزوح في محافظة أربيل بإقليم كوردستان إلى مناطقهم الأصلية في محافظتي نينوى والأنبار.

وجاء في بيان للوزيرة إيفان فائق جابرو، ورد لوكالة شفق نيوز، أن وجبة جديدة من النازحين كانوا يقطنون في مخيمات "الخازر، حسن شام، u2، وهرشم" في أربيل، إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظتي نينوى والأنبار.

وأشارت إلى أن العودة جاءت بجهود جميع الجهات الساندة لعمل الوزارة وتسهيل مهمة إنهاء ملف النزوح بشكل كامل في البلاد.

هذا ووجهت الوزيرة، في وقت سابق كوادر الوزارة بـ"شمول الأسر العائدة حديثاً بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة لدعم الاستقرار في مناطق العودة، إضافة إلى استمرار الوزارة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان".