أربيل.. إعلان تأسيس "جمعية سور الصين العظيم" (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، إعلان تأسيس فرع "جمعية سور الصين العظيم" بدعم من القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية، وبحضور عدد من مسؤولي الإقليم ومسؤولين صينيين، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن القنصلية العامة الصينية أكدت دعمها لتأسيس الجمعية، الهادفة إلى جمع شخصيات بارزة من مختلف القطاعات في إقليم كوردستان ممن يمتلكون معرفة بالصين ويدعمون توطيد العلاقات الثنائية.

وبحسب مراسلنا، فقد دعت القنصلية عدداً من الشخصيات للانضمام إلى الجمعية والعمل ضمن لجنتها التنفيذية لمدة عامين اعتباراً من تاريخ الاجتماع السنوي الأول.

وتشمل مهام الأعضاء، وفق المراسل، تنظيم نشاطين سنوياً على الأقل بالتنسيق مع القنصلية الصينية، والمشاركة في التحضير للاجتماع السنوي للجمعية، إلى جانب مهام أخرى تكلف بها القنصلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين الصين وإقليم كوردستان، وسط توسع التبادلات الودية بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة.