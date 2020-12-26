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أربيل .. عشرات السائقين يتظاهرون تنديدا بإغلاق "العلوة" القديمة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-26T10:18:47+0000
أربيل .. عشرات السائقين يتظاهرون تنديدا بإغلاق "العلوة" القديمة

شفق نيوز/ تظاهر اليوم السبت العشرات من سائقي عجلات النقل في "علوة" أربيل القديمة احتجاجا على اغلاقها، ويقولون انها تؤمن معيشة اكثر من 15 الف أُسرة.

ويقول أصحاب مكاتب "علوة" أربيل القديمة وهي اكثر من 100 مكتب إن "المسؤولين في أربيل يريدون الاستلاء على مكان العلوة واخذ العمولة من السواق بعد الطلب منهم التحول الى العلوة الجديدة".

ودشنت هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان مطلع الشهر الجاري ما تسمى محليا بـ"العلوة" وهي سوق كبيرة لبيع الخضر والفواكه بالجملة والمفرد على غرار "العلوة" الموجودة حاليا بهدف دعم البنى التحتية في الاقليم.

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