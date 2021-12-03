أربيل: عدد الضحايا والجرحى في هجوم داعش بمخمور وصل إلى 18

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية، ومديرية الصحة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة ارتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش بقضاء مخمور إلى 13 ضحية، و5 جرحى.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المحافظ أوميد خوشناو، والمدير العام لصحة أربيل دلوفان محمد للصحفيين.

وقال خوشناو "للاسف الذي جرى امس كان نتيجة الفراغ الأمني الموجود في هذه المناطق، ولهذا نطالب بالاستعجال في ايجاد تنسيق أمني جيد بين البيشمركة والقوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي".

وأضاف أن "قوات البيشمركة قامت وعلى وجه السرعة بالتوجه إلى محل الحادث، ولكن تعرضوا الى كمين لداعش من خلال تفجير عبوة ناسفة بهم".

وتابع خوشناو "لدينا حاليا 13 شهيداً، وليس كما نُشر في وسائل الاعلام، وايضا هناك احد البيشمركة يرقد في العناية المركزة".

من جانبه قال مدير عام صحة أربيل، إن "خمسة مصابين وصلوا إلى مستشفيات أربيل، وحاليا أوضاعهم الصحية مستقرة باستثناء حالة واحدة ترقد في العناية المركزة".