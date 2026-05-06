أربيل.. طيور نادرة في ضيافة "دار المسنين" (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت دار المسنين في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، انطلاق فعاليات معرض لطيور الزينة والأنواع النادرة منها، في مبادرة إنسانية وترفيهية تهدف إلى كسر روتين الحياة اليومية للنزلاء وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وضم المعرض الذي احتضنته أروقة الدار وفق مراسل وكالة شفق نيوز، تشكيلة واسعة من الطيور النادرة التي استقطبت أنظار المقيمين، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الجهات المنظمة لدمج كبار السن في النشاطات العامة وخلق بيئة حيوية تعيد لهم البهجة.

وفي هذا الصدد، قال حاج خليل شواني، وهو من الجهة التنظيمية للمعرض، لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف الجوهري من هذه الفعالية هو خدمة الناس وفئة المسنين على وجه الخصوص"، مشيراً إلى أن "هذا المهرجان يسعى لترسيم الفرحة في قلوبهم".

وكشف شواني عن "نية اللجنة المنظمة إهداء عدد من هذه الطيور للدار لتكون رفيقة دائمة للمسنين وتضفي نوعاً من الألفة على مكان إقامتهم".

من جهتهم، عبر نزلاء الدار عن سعادتهم الكبيرة بهذه الالتفاتة التي أخرجتهم من أجواء العزلة، حيث ذكر المواطن حمد عبد الله، وهو أحد المسنين المقيمين في الدار، أن إقامة مثل هذه المعارض والنشاطات الترفيهية أمر مفرح للغاية ويبث السعادة في نفوس الجميع بلا استثناء.

وأضاف مراسلنا أنه تخلل المعرض جولات تفاعلية بين الهواة والمسنين، وسط تأكيدات من المعنيين على استمرار دعم هذه الشريحة عبر مبادرات نوعية تعتمد على الجوانب الجمالية والبيئية لتحسين جودة حياتهم اليومية.