أربيل.. إطلاق يد أجهزة الأمن ضد مستخدمي السلاح غير المرخص

شفق نيوز/ اعلن محافظ اربيل هيمن قادر، يوم الثلاثاء، ان عددا من الاشخاص غير المسؤولين قاموا باطلاق النار خلال الايام الماضية في المدينة واستخدموا الاسلحة والسيارات الامنية في النزاعات الاجتماعية، مشددا على انه يطلق يد الاجهزة الامنية في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وجاء في بيان للمحافظ هيمن قادر ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد أن شهدت الأيام الماضية عددا من حالات إطلاق النار والقتل والشجارات والفوضى داخل مدينة اربيل من قبل عدد من الاشخاص اللامسؤولين بسبب المشكلات الاجتماعية والتعامل والتداين، تقوم القوات الامنية في مدينة اربيل من الاسايش والزيرفاني والشرطة وشرطة المرور باداء واجباتها ليلا ونهارا من اجل اعتقال المتهمين وتم ضبط عدد من الاسلحة والسيارات التي تم استعمالها بشكل غير قانوني.

وأضاف البيان انه بالاضافة الى توجيه الشكر والتقدير للقوات الامنية لادائها واجباتها فان محافظ اربيل يطلق يد جميع القوات في اتخاذ الاجراءات واعتقال اي مخالف من الذين يحملون الاسلحة غير المرخصة او يقودون السيارات التي لاتحمل لوحات التسجيل.

وتابع البيان أن جميع الاشخاص من المنتسبين الامنيين او العسكريين خارج أماكن العمل الرسمية ويحملون الاسلحة او يقودون السيارات العسكرية سيتم اعتقالهم على الفور وتتم مصادرة الاسلحة التي يحملونها والسيارات التي يقودونها ومن ثم تتخذ بحقهم الاجراءات.

وطمأن البيان مواطني اربيل العاصمة مرة اخرى بحماية الارواح والاملاك بجميع الامكانيات وسهر القوات الامنية الداخلية، مطالبا المواطنين المساعدة في هذا الاتجاه.