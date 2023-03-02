أربيل.. إطلاق حملة مساعدات للنازحين في مخيم باسرمة (صور)

شفق نيوز / أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، بالتنسيق مع البنك المركزي ومؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الخميس، إطلاق حملة مساعدات في مخيم باسرمة في قضاء شقلاوة التابع لأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر عضو رابطة المصارف الخاصة العراقية، عمر ربيع، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الحملة أعلنها صندوق (تمكين) في رابطة المصارف وبالتنسيق مع مؤسسة بارزاني الخيرية في إقليم كوردستان لمساعدة النازحين واللاجئين".

وأضاف ربيع، أن "الحملة تتضمن تجهيز المقاعد الدراسية، إضافة إلى السلات الغذائية والبطانيات"، مشيراً إلى أن "الحملات ستكثف في شهر رمضان، وتمتد أيضاً إلى بقية المحافظات".

بدوره، قال مدير مخيم باسرمة، ريبين خضر، من مؤسسة بارزاني الخيرية، للوكالة، إن "هذه الحملة مهمة لمساعدة النازحين واللاجئين في المخيمات ومن الضروري استمرارها للتقليل من معاناة الذين يسكنون في المخيمات بإقليم كوردستان".

وتضمنت الحملة، استهداف خمس مئة عائلة في المخيم .