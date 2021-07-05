أربيل.. إطلاق حملة تحث على نوم الأطفال مبكراً

شفق نيوز/ أطلق أطباء في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، حملة وطنية تحث الأُسر على جعل اطفالهم ينامون مبكراً حفاظا على صحتهم.

وقال محمد حسن وهو طبيب اختصاص اطفال لوكالة شفق نيوز، إنه "سيقود الحملة بجهوده الشخصية في يوم الاربعاء المقبل في مستشفى رابرين الخاص بالاطفال في اربيل".

واوضح، أن "الحملة ستستمر لمدة ثلاثة اسابيع وتتضمن ندوات والقاء محاضرات حول اهمية جعل الاطفال ينامون في التاسعة مساء من كل يوم وعدم القبول بالبقاء مستيقظين الى وقت متأخر من الليل".

واشار الى ان "الاطفال الذين ينامون مبكرا يكونون افضل صحة وسلامة من الاطفال الذين يتاخرون في النوم"، مشددا على "ضرورة تطبيق هذا المبدأ من قبل العائلات لوجود اثار سلبية على بقاء الاطفال لوقت متأخر ".