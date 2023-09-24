أربيل.. ضبط "كميات كبيرة" من المواد المخدرة واعتقال ثلاثة متاجرين  (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في اقليم كوردستان يوم الاحد، ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وقال مدير إعلام المديرية أركان عمر في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان " القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة تجارة المواد المخدرة حيث ضبطت 51 كيلوغراما من مادة الكرستال بحوزتهم"، مشيرا الى ان "هذه الكمية تكفي للاستخدام 100 ألف مرة".

واضاف عمر ان " المديرية تمكنت في عملية أخرى الأسبوع الماضي من اعتقال ثلاثة متهمين وضبط 1097 شريطا من حبوب (ميتادون)".