أربيل.. إصابة شخصين بشجار مسلح يتعلق بـ"مسجد"

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي في محافظة أربيل، يوم الخميس، بإصابة شخصين خلال شجار مسلح في قضاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً نشب بين عدد من الأهالي بسبب مسألة تتعلق ببناء مسجد، وتطور الخلاف إلى شجار استخدمت فيه الأسلحة، ما أسفر عن إصابة شخصين".

وأضاف أن "محاولات جرت للتهدئة وإجراء صلح بين الطرفين، إلا أن المشادة الكلامية خلال جلسة الصلح وتحوّلت إلى شجار"، مبيناً أن "أحد الجرحى لا تربطه أي علاقة مباشرة بأطراف النزاع".