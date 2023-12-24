أربيل.. إصابة شخصين باندلاع حريق في بناية حديثة (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن اندلاع حريق كبير في بناية حديثة بمنطقة عنكاوا، مشيرة إلى أن شخصين على الأقل أصيبا في الحادث.

وجاء في بيان مقتضب للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحريق نشب قبل قليل في إحدى البنايات المشيدة حديثاً وسط بلدة عنكاوا في أربيل، وأسفر عن إصابة شخصين على الأقل في حصيلة أولية.

وأشار البيان إلى أن فرق الإطفاء التابعة للمديرية هرعت لمكان الحادث وهي تحاول السيطرة على النيران، من دون توضيح أسباب نشوب الحريق ما إذا كانت البناية مأهولة بالسكان أم لا.