أربيل: إصابات كورونا أكثر من 10 بالمئة والمعدل يسير بمستوى ثابت

شفق نيوز/ أكد المدير العام لدائرة صحة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان الدكتور دلوفان محمد جلال يوم السبت استمرار ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال جلال في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح مركز صحي في أربيل: بشكل عام ووفقا للفحوصات المختبرية التي يتم إجراؤها في أربيل فإنه ولغاية الآن معدل الإصابات بكورونا أكثر من 10% ، وأصفا هذه النسبة بأنها "كبيرة".

وأردف بالقول إن أولئك المرضى الذين يقصدون المراكز والمستشفيات الصحية المتخصصة بالعلاج من فيروس كورونا نسبتهم كبيرة، ومن بينهم أولئك الذين يخضعون للعلاج في العناية المركزة.

كما أشار جلال إلى أن معدل الاصابات والداخلين الى المستشفيات يسير بمستوى ثابت، ولم تنخفض لغاية الأن لذا يتعين الالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية.

وعن الموقف التلقيحي قال المسؤول الصحي، إن نسبة المقبلين على تلقي جرعات اللقاح في تصاعد مستمر مع زيادة عدد المنافذ التلقيحية، مستطردا القول "نحن نستهدف اكثر عدد ممكن من المعلمين والتدريسيين والعاملين في السلك التربوي في عملية التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد".