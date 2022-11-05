سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل .. شخص يقتل شقيقه والشرطة تلقي القبض عليه

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-05T07:58:54+0000
أربيل .. شخص يقتل شقيقه والشرطة تلقي القبض عليه

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، يوم السبت، إلقاء القبض على شخص بتهمة قتل شقيقه.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الحادثة وقعت الساعة الثانية من فجر اليوم حيث تبين بعد التحقيقات أن الشخص المقتول قتل على يد شقيقه بـ11 رصاصة بسبب خلال اجتماعي".

واضاف ان "الشرطة تمكنت من القاء القبض على المتهم بعد خمس ساعات من التحقيق"، مشيرا الى " العثور على كميات من المواد المخدرة في حوزة الشخص المقتول".

وتابع عزيز بالقول انه "سيتم تسليم المتهم الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

related

القبض على شخصين قتلا صديقا لهما و أصابا آخر في أربيل

Date: 2022-08-10 09:33:42
القبض على شخصين قتلا صديقا لهما و أصابا آخر في أربيل

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

مقتل شاب داخل منزله في أربيل

Date: 2022-02-04 08:21:33
مقتل شاب داخل منزله في أربيل

شخص يقتل شقيقته ورجلاً آخر معها في أربيل

Date: 2021-12-07 11:53:47
شخص يقتل شقيقته ورجلاً آخر معها في أربيل

في اربيل .. رجل يقتل زوجته أمام أنظار أمّها واخواتها (صورة)

Date: 2020-07-22 12:03:14
في اربيل .. رجل يقتل زوجته أمام أنظار أمّها واخواتها (صورة)

رجل يقتل زوجته في أربيل

Date: 2021-02-09 08:13:32
رجل يقتل زوجته في أربيل

مقتل شخص في أربيل والشكوك تحوم حول زوجته

Date: 2021-08-10 19:33:26
مقتل شخص في أربيل والشكوك تحوم حول زوجته

وزير الزراعة الإتحادي يلتقي مسرور بارزاني ويتوصلان لتفاهم حول توحيد الروزنامة الزراعية

Date: 2021-05-30 10:38:50
وزير الزراعة الإتحادي يلتقي مسرور بارزاني ويتوصلان لتفاهم حول توحيد الروزنامة الزراعية