أربيل .. شخص يقتل شقيقه والشرطة تلقي القبض عليه

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، يوم السبت، إلقاء القبض على شخص بتهمة قتل شقيقه.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الحادثة وقعت الساعة الثانية من فجر اليوم حيث تبين بعد التحقيقات أن الشخص المقتول قتل على يد شقيقه بـ11 رصاصة بسبب خلال اجتماعي".

واضاف ان "الشرطة تمكنت من القاء القبض على المتهم بعد خمس ساعات من التحقيق"، مشيرا الى " العثور على كميات من المواد المخدرة في حوزة الشخص المقتول".

وتابع عزيز بالقول انه "سيتم تسليم المتهم الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".