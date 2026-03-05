أربيل.. سقوط طائرة مسيرة في إدارة سوران

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني في محافظة أربيل، مساء اليوم الخميس، بسقوط طائرة مسيرة في إدارة سوران المستقلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "طائرة مسيرة سقطت مساء اليوم، في إدارة سوران المستقلة، حيث انفجرت حال سقوطها".

ولفت المصدر إلى أنه "لا توجد معلومات حتى الآن عن حصيلة إصابات وضحايا جراء الانفجار".

وكان مصدر محلي في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، قد أفاد في وقت سابق من مساء الخميس، باستهداف مخيم للاجئين الكورد الإيرانيين، في القضاء بطائرة مسيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "طائرة مسيرة استهدفت مخيم آزادي للاجئين الكورد الايرانيين، في قضاء كويسنجق شمالي أربيل".

وتتعرض مدينة أربيل منذ بدء الحرب الأميركية - الاسرائيلية على إيران، لقصف صاروخي واستهداف بطائرات مسيرة على قاعدة حرير العسكرية ومطار أربيل الدولي إضافة إلى مقار الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام في طهران.