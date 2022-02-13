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أربيل: تسعيرة أجرة وقوف السيارات في المرائب محددة مسبقا وسنغلق المخالفة منها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-13T08:55:46+0000
أربيل: تسعيرة أجرة وقوف السيارات في المرائب محددة مسبقا وسنغلق المخالفة منها

شفق نيوز/ أعلن نيز عبد الحميد قائممقام محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، انطلاق حملة لإزالة التجاوزات على الشوارع والأرصفة بمركز المدينة، مؤكدا أن أسعار وقوف السيارات في المرائب محددة من قبل مسبقا من قبل الحكومة المحلية وانها ستغلق من يرفع الأسعار.

وقال عبد الحميد في تصريح أدلى به للصحفيين "شرعنا بحملة ازالة التجاوزات من على الارصفة والشوارع العامة في البلديات الست ضمن حدود قضاء وسط أربيل".

وأضاف "بدأنا من اليوم بتبليغ المحال التجارية، والفنادق، والأسواق بإزالة المحتويات الموضوعة أمام مبانيها التي تمنع العجلات من التوقف في الارصفة وفي حال عدم التزامها فإننا سنتخذ الإجراءات القانونية بحقها وفق للتعليمات الصادرة".

وعن تلقي القائممقامية شكاوى من السكان بشأن أجرة مرائب السيارات قال المسؤول المحلي، ان أسعار أجرة وقوف السيارات في المرائب المفتوحة الف دينار عراقي، والمغلقة ألفا دينار، مستدركا القول للاسف بعض أصحاب تلك المرائب لا يلتزمون بالتسعيرة، وقد اتخذنا بحقهم الإجراءات اللازمة.

عبد الحميد شدد بالقول "يتعين على المسؤولين عن المرائب كافة في أربيل وضع لافتة يُكتب فيها تسعيرة وقوف السيارة"، منوها إلى ان "فرق البلدية تجري متابعة لتلك المرائب وستغلق غير الملتزمة بالتعسيرة منها".

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