أربيل: سجلنا 105 إصابات بالكوليرا جميعها تماثلت للشفاء التام

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 100 إصابة بوباء الكوليرا.

وقال المتحدث باسم المديرية بزار موسى في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "أربيل سجلت نحو 105 إصابات بهذا الوباء، غير أنه ولحسن الحظ جميعها تماثلت للشفاء التام بعد تلقيها العلاج اللازم".

وأكد أن هذا الوباء يحتاج إلى الوقاية أيضا وأن يكون الماء المستخدم في الشرب والطبخ نظيفا وغير ملوث، وان تكون مصادر الأطعمة والأشربة معروفة، مشيرا إلى الحد من زراعة الخضروات بالمياه القذرة في المحافظة.

وشدد موسى على ضرورة تنظيف وتعقيم الخضروات التي يتم استهلاكها في الطعام، مؤكدا على ضرورة ان يتجه من تظهر عليه أعراض الوباء الى المراكز الصحية بغية منع تفاقم حالته الذي يؤدي إلى توقف أحد أعضاء الأمعاء عن العمل.

وتطرق المتحدث خلال المؤتمر إلى خطة العيد قائلا، إن "صحة اربيل اتخذت العديد من الإجراءات الصحية خلال أيام العيد"، مشيرا إلى أنه تم "تشكيل عدد من اللجان الصحية العاملة خلال أيام العيد".

وأكد موسى على التعليمات الصحية للوقاية من مرض الحمى النزفية، ومرض الإسهال والقيء اضافة الى تعليمات للوقاية من فيروس كورونا خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات اليومية بدرجة ملحوظة.

ودعا المتحدث باسم صحة اربيل المواطنين الى "ذبح المواشي في المسالخ المعتمدة مع عدم ذبحها في أماكن غير مهيئة صحيا للوقاية من الأمراض".