أربيل.. رئاسة إقليم كوردستان تشارك بإحياء ذكرى "النصر الكبير" لروسيا

شفق نيوز/ شارك مساعد رئيس إقليم كوردستان لشؤون العلاقات الخارجية، فلاح مصطفى، مساء اليوم الأحد، في مراسم الذكرى الثامنة والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، التي نظّمتها القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في أربيل، والمعروفة في روسيا بـ"يوم النصر الكبير".

وحضر المراسم عدد من الدبلوماسيين وممثلي البعثات الأجنبية، إلى جانب مسؤولين إداريين وشخصيات سياسية وضيوف محليين، حيث قدّم فلاح مصطفى، ممثلاً عن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، تهانيه إلى القنصل العام الروسي ماكسيم روبين وطاقم القنصلية والشعب الروسي، متمنياً السلام والاستقرار للجميع.

من جانبه، أعرب القنصل الروسي عن "شكره لمشاركة الضيوف"، مؤكداً على "أهمية العلاقات بين روسيا الاتحادية وإقليم كوردستان وضرورة تعزيزها مستقبلاً".

وتحتفل روسيا في 9 أيار/ مايو من كل عام بعيد النصر في الحرب العالمية الثانية، ويُعد هذا اليوم مناسبة وطنية لا مثيل لها، وعطلة شخصية للغاية للعديد من العائلات، وفرصة كبيرة لتعزيز خطاب الحكومة.