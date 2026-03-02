أربيل.. إرشادات "عاجلة" بشأن شظايا الصواريخ والمقذوفات

شفق نيوز- أربيل

أصدرت مديرية الدفاع المدني في أربيل، يوم الاثنين، حزمة من التعليمات والإرشادات الهامة للمواطنين، دعت فيها إلى توخي الحذر الشديد عند العثور على شظايا صواريخ أو أجسام متفجرة، وذلك لتجنب وقوع حوادث غير مرغوب فيها.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "في حال سقوط شظايا صاروخية أو مواد متفجرة مشتعلة بالقرب منك، يجب اتباع الخطوات التالية لضمان السلامة العامة":

1. الابتعاد الفوري:

دعت المديرية إلى ترك مسافة أمان وعدم الاقتراب من الشظايا نهائياً، "حتى وإن كانت صغيرة الحجم"، محذرة من احتمال احتوائها على مواد كيميائية سامة أو متفجرات لم تنفجر بعد. كما نصحت بالوقوف في اتجاه عكس الريح (Upwind) لضمان عدم استنشاق الدخان أو الغازات السامة المنبعثة من الأجزاء المحترقة.

2. الوقاية من المواد السامة:

شدد البيان على ضرورة عدم لمس بقايا الصواريخ كونها غالباً ما تكون ملوثة ببقايا وقود كيميائي حارق يسبب حروقاً جلدية أو تسمماً حاداً. وفي حال وجود تصاعد للأدخنة، نُصح المواطنون بتغطية الوجه بقطعة قماش مبللة لتفادي استنشاق الغازات.

3. تأمين المنازل:

في حال سقوط الشظايا داخل فناء المنزل أو بالقرب منه، وجهت المديرية بإغلاق كافة النوافذ والأبواب وإطفاء أجهزة التبريد لمنع تسرب الهواء الملوث إلى الداخل. وفي حال نشوب حريق بسيط، يمكن محاولة إخماده من مسافة بعيدة، أما إذا كان الحريق كبيراً فيجب إخلاء المكان فوراً.

4. التواصل مع الجهات المختصة:

حذرت الدفاع المدني المواطنين من الاحتفاظ بالشظايا كـ"تذكار" أو نقلها إلى داخل المنازل، مؤكدة على ضرورة الاتصال فوراً بالرقم (115) الخاص بالدفاع المدني أو القوات الأمنية للتعامل معها بطرق علمية وآمنة.

واختتمت المديرية بيانها بتنبيه "شديد الأهمية"، مشيرة إلى أن هذه القطع قد تحتوي على "مواد غير منفجرة" يمكن أن تنفجر بعد مرور ساعات على سقوطها، مؤكدة أن "الابتعاد هو الخيار الوحيد والآمن".