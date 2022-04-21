أربيل .. رجل ينهي حياة زوجته نحراً وطعناً بسكين

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي، يوم الخميس، بأن رجلاً اقدم على قتل زوجته بواسطة نحرها وطعنها بآلة حادة "سكين" في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز ان مستشفى طوارئ الغرب استقبل يوم الخميس جثمان امرأة وهي منحورة.

واضاف المصدر ان الجثمان وصل الى المستشفى حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، وقد بدا عليها عملية نحر بسكين ولكن رأسها لم يفصل عن جسدها.

واضاف المصدر ان الجثمان سلم الى الطب الشرعي في اربيل، مبينا ان الجثمان تعود لامرأة تبلغ من العمر ما بين 30 الى 35 سنة.

وأشارت بعض المصادر الى ان الضحية نحرت على يد زوجها.

الى ذلك أكد كاروان ياسين مدير مستشفى الطوارىء الغربية في اربيل الخبر، وقال في تصريح صحفي: تم تحويل الجثة الى الطب العدلي للتشريح والتحقيق في الموضوع.

وبحسب المعلومات فإن المرأة هي أم لأربعة أطفال، وكانت لديها مشاكل اجتماعية سابقة مع زوجها.

وأضاف المسؤول الطبي ان المسعفين عندما أوصلوا المرأة الى المستشفى كانت قد فارقت الحياة وعليها آثار الطعن بسكين في منطقتي الرقبة والصدر من الجسد.

والمرأة تبلغ من العمر 31 عاما، وهي وزوجها ينحدران من بلدة "قلعة دزة" ويقيمان في مدينة اربيل.