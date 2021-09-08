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أربيل.. إرجاء محاكمة معتقلي "قضية بادينان" وسط اعتراضات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-08T09:31:56+0000
أربيل.. إرجاء محاكمة معتقلي "قضية بادينان" وسط اعتراضات

شفق نيوز/ قررت محكمة استئناف أربيل، الأربعاء، إرجاء محاكمة معتقلي "قضية بادينان" إلى الشهر المقبل وسط اعتراض ذويهم.

وقال محامي الدفاع هريم رفعت لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة الاستئناف الثانية في اربيل أجلت مرة أخرى محاكمتهم بحجة أن الادعاء العام غير مطلع على الملف وبحاجة الى الوقت لمراجعته".

وأضاف، "لكن هذه نعتبرها حجة لتاجيل القضية لان المراجعة بحاجة لساعتين وليس كل هذه المدة لان نسخة من اعترافات المتهمين امام القاضي ونسخة في الادعاء العام".

وأشار رفعت إلى أنه "تم تأجيل القضية الى 6 تشرين الأول المقبل، وهو ما سبب استياء المعتقلين وذويهم، لاننا نرى ان المحكمة تماطل في حسم هذه القضية".

وأردف بالقول، "لهذا سوف نحتج اليوم عند الادعاء العام، وايضا سنقدم اعتراضا الى برلمان كوردستان". 

وكان القضاء في إقليم كوردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على خمسة أشخاص بينهم صحفيان، في شهر شباط الماضي، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن.

وجرت إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام الماضي، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.

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