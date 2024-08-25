أربيل.. رجال أعمال يناقشون دور "الذكاء الاصطناعي" في مجال التجارة (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الأحد، ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي في العمل التجاري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز أن الورشة أقيمت من قبل مجموعة 1001 رجل أعمال حول الذكاء الاصطناعي وذلك بمشاركة العديد من رجال الأعمال من اقليم كوردستان وعموم العراق.

وقال سروش هركي مؤسس 1001 ومنظم الورشة لوكالة شفق نيوز؛ ان "الورشة تجمع عددا من الشركات ورجال الاعمال ويتم مناقشة مسألة الذكاء الاصطناعي في مجال التجارة والعمل، خاصة أن الاهتمام على هذا المجال يزداد بشكل كبير في الاونة الاخيرة".

ومن جانبه؛ قال هوكر كردي (مشارك في الورشة) لوكالة شفق نيوز؛ ان "الذكاء الاصطناعي بات ضرورة في الوقت الحالي، ونحاول الاستفادة منه في مجال العمل والتجارة وادارة الاعمال".

واضاف ان "الورشة تتم فيها مناقشة مسألة الذكاء الاصطناعي وفروعه وآلية استخدامه في مجال العمل".